Анкара, 8 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла намерение Киева получить оружие пред членством в НАТО. Она напомнила послу Украины в Турции Василию Боднару, что он забыл упомянуть наркотики в перечне необходимого республике вместе с оружием.

Сергей Петров / Global Look Press

Представитель российского МИД прокомментировала высказывание украинского посла о том, что Киев прямо сейчас не настаивает на членстве в НАТО, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, а на данный момент необходимо оружие.

«И наркотики — забыл добавить», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин поделился мнением с ИА Регнум, что озвученный заместителем председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егором Черневым призыв к НАТО «зарезервировать» за киевским режимом место в альянсе останется без удовлетворения.

О том, что Егор Чернев сделал соответствующее заявление в адрес Североатлантического альянса стало известно 7 апреля. При этом в просьбе зарезервировать за Украиной место в военно-политическом блоке была указана и её причина — на данный момент, пока не окончен конфликт с Россией, вступление республики в НАТО невозможно.