Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вагоноремонтному заводу в Орске угрожает подтопление, сообщили 8 апреля в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Работа 19 орских предприятий находится на мониторинге минпромэнерго региона. Из них 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме, в том числе механический и машиностроительный заводы, завод металлоконструкций. Предприятие «Орскнефтеоргсинтез» и комбинат «Южуралникель» приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий.

«Есть угроза подтопления вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, превентивная эвакуация объявлена в посёлке Лесоторговый в Орске в условиях паводка. Людей решили вывезти до наступления критической ситуации.

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе города, в общей сложности затоплено 38 территорий. В зоне подтопления находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных, а также 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики. В Орске развёрнуто 16 пунктов временного размещения.

Город частично оказался под водой после повреждения насыпной дамбы 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера.