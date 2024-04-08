Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Превентивная эвакуация объявлена в посёлке Лесоторговый в Орске в условиях паводка. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе городской мэрии.

Егор Алеев/ТАСС

«Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Людей на автобусах перевезут в пункт временного размещения, развёрнутый на улице Юлина в одной из школ. Посёлок Лесоторговый — район в восточной части Орска вблизи реки Урал.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске по состоянию на утро 8 апреля остаётся подтопленным 6641 жилой дом и приусадебный участок. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Город частично оказался под водой после повреждения насыпной дамбы 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера.