Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В результате наводнения в городе Орске (Оренбургская область) пострадали 66 человек, 17 из них — дети, сообщил 7 апреля со ссылкой на источник Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Из затопленных районов Орска эвакуировали свыше четырёх тысяч человек, включая 885 детей. Затопило в городе шесть медицинских учреждений, людей эвакуировали. Кроме того, 86 пунктов временного размещения также оказались подтоплены.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879856" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Орск прибыл 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков. Министр отправился в те районы города, которые сильнее всего затопило. Планируется посещение пунктов временного размещения и оперативное совещание.

Сильнее всего в Орске пострадал район Старый город. Утром департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области сообщил, что вода приближается к микрорайону Новый город.

В Орске вечером 5 апреля частично разрушилась дамба из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал.