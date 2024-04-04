Лима, 4 апреля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Вотум доверия правительству премьер-министра Густаво Адриансена, назначенного президентом Перу Диной Болуарте, в отношении которой ведётся расследование, выразил конгресс (однопалатный парламент) страны. Об этом 3 апреля сообщается на странице парламента в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

«Для достижения стабильности демократии в стране и развития пленарное заседание конгресса вынесло вотум доверия кабинету министров под руководством Адриансена», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что 70 депутатов выступили «за», 38 проголосовали «против» и 17 депутатов предпочли воздержаться.

Группа из 25 депутатов конгресса выступила с инициативой объявления импичмента президенту Перу Болуарте после обысков в её резиденции. Как пояснили парламентарии, президент Перу не в состоянии управлять страной из-за её «моральной недееспособности», а также в связи с подозрениями в незаконном обогащении. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Прокуратура Перу подозревает президента Болуарте в незаконном обогащении. В ходе обыска в её резиденции на прошлой неделе обнаружены часы Rolex стоимостью около $13 тыс. Устанавливаются источники доходов, на которые перуанский лидер могла приобрести предметы роскоши.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с декабря 2022 года в Перу проходили протестные акции. Причиной стал импичмент, вынесенный президенту Педро Кастильо членами распущенного конгресса. Лидера страны отстранили от власти, а на его место поставили премьер-министра страны Дину Болуарте. В ходе протестов погибли около 80 человек.

В январе 2023 года Болуарте заявила, что готова покинуть президентский пост после того, как будет назначена дата досрочных выборов главы государства. Однако конгресс Перу отказался перенести дату и ускорить кампанию по проведению президентских выборов.