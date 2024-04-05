Буэнос-Айрес, 5 апреля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Мужчина с мачете и шлифовальными дисками для «болгарки» задержан при попытке проникнуть в дом правительства Аргентины. Об этом 4 апреля сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Как уточнила министр, мужчина с мачете и другими острыми предметами подошёл близко к дому правительства, но его остановила офицер полиции Янина Виоланте, которая увидела рукоятку от мачете в рюкзаке подозрительного прохожего.

По данным телеканала TN, полиция задержала мужчину 29 лет, который решил воспользоваться незакрытым проходом в ограждении с боковой стороны дома правительства. Проход был открыт, так как из здания выходил чиновник.

В момент задержания мужчина кричал, что он бог, и угрожал убить президента Аргентины Хавьера Милея. При себе у задержанного, кроме мачете длиной 20 см, были пять дисков для болгарки и вилка.

Причины и обстоятельства инцидента, а также мотивы нападавшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум два человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого мачете, в канадском Торонто. Нападавший был с чёрными дредами, в чёрной одежде, в белых перчатках и в белой маске персонажа одного из фильмов ужасов — какого именно, не уточняется. При себе у нападавшего был белый рюкзак, он был вооружён мачете.