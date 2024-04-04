Москва, 4 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Лекции по управлению семейным бюджетом и защите сбережений от мошенников пройдут в пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Полезные советы гостям подскажут эксперты столичного центра финансовой грамотности совместно с городским департаментом финансов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Так, Ольга Андреева расскажет, как правильно выстраивать оптимальную стратегию распределения средств, вести учет доходов и расходов, сохранять сбережения в непредвиденных ситуациях, а также экономить и приумножать семейный капитал. Она также научит находить идеальный баланс между привычным образом жизни и достижением семейных финансовых целей», — отметили на сайте.

Мероприятие состоится 5 апреля в 15:00, вход свободный.

Максим Мургулец расскажет о способах защиты личных финансов от мошенников, которые постоянно пополняют свой арсенал новыми инструментами и схемами хищения денег. Аферисты часто давят на эмоции жертвы, заставляя ее испытать волнение и страх. Все это может привести к потере сбережений. Спикер, в свою очередь, научит сохранять бдительность на примере конкретных кейсов. В том числе он объяснит, как работают социальная инженерия и фишинг.

Чтобы закрепить новые знания, гости смогут поучаствовать в викторине.

«Повысить финансовую грамотность и узнать о городских проектах на эту тему можно на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в Telegram-канале столичного департамента финансов», — добавили в пресс-службе.

Ранее в России завершилась онлайн-олимпиада по финансовой грамотности. В ней приняли участие более 2,3 млн школьников с 1-го по 9-й класс. Они познакомились с базовыми понятиями, принципами экономики и менеджмента. В игровой форме школьники смогли повысить навыки планирования бюджета, лидерские качества, критическое мышление и разумный подход к риску.