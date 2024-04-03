Москва, 3 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на портале Учи. ру приняли более 2,3 миллиона школьников с 1-го по 9-й класс. Ребята познакомились с базовыми понятиями, принципами экономики и менеджмента. В игровой форме школьники смогли повысить навыки планирования бюджета, лидерские качества, критическое мышление и разумный подход к риску.

Правительство Ростовской области Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности

Такая олимпиада проходит в России благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». И интерес к ней год от года растёт. Так, участниками мероприятия в этом году стало на 20% больше ребят, чем годом ранее.

«Нестандартный подход, легкая подача и актуальные темы делают проект привлекательным, за 4 года количество участников увеличилось более чем вдвое. Но мы видим, что растет не только охват, но и уровень знаний. Так, например, в этом году с вопросами по такой сложной теме, как страхование, успешно справилось почти в 4 раза больше школьников, чем в прошлом году», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Олимпиада состояла из восьми категорий и нескольких уровней сложности. В итоге школьники успешно справились с заданиями даже по темам, которые были включены в олимпиаду впервые.

Например, на вопросы об акциях и облигациях правильно ответили 70%. Школьники на примерах разобрали, что представляют собой различные финансовые инструменты, чем они отличаются друг от друга. Игру-симулятор «Экологичный город» прошли 45% участников. Они научились выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в «зеленую энергетику». Максимальный балл в этом задании, где нужно было на примерах из жизни определить ценность времени и денег, набрали 43% участников.

Подавляющее число учеников справились с имитацией диалога со злоумышленниками: 82% ребят вычислили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение.

А самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед — с ней справились всего 32%.

«У меня есть своя личная банковская карта, родители научили, как ею пользоваться, как экономить, как распределять накопленное. Поэтому без проблем справилась с планированием семейного бюджета», — поделилась с ИА Регнум ученица четвертого класса одной из барнаульских школ Марина.

В зависимости от количества набранных баллов все участники по итогам олимпиады получили именные дипломы, грамоты или сертификаты.

«Изучение основ финансовой грамотности — приоритетное направление для Учи. ру, оно занимает важное место в основном и дополнительном образовании школьников. Рады отметить, что ежегодно миллионы учащихся объединяются в их стремлении освоить базовые понятия в области финансов и предпринимательства», — подчеркнул заместитель генерального директора Учи. ру Сергей Веременко.

По мнению экспертов, развивать финансовую грамотность с самого раннего возраста очень важно для того, чтобы научиться управлять доходами и расходами, правильно распределять деньги и не участвовать в сомнительных финансовых операциях.

«Чем раньше начинается изучение финансовой грамотности, тем проще сформировать у ребенка или подростка алгоритмы рационального финансового поведения», — подчеркивал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» россияне могут бесплатно научиться вести бизнес и продвигать товары, получать льготы и гранты.

Образовательные программы по национальному проекту доступны не только взрослым, но и школьникам. Благодаря этому в стране растет интерес к предпринимательству, а подрастающее поколение получает важные навыки финансовой грамотности.