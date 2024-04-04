Москва, 4 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Московские школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение на фестивале колледжей. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин, фестиваль пройдет с 6 по 14 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Как рассказал Собянин, активности будут организованы на 52 площадках. В их числе — особая экономическая зона «Технополис Москва», павильон «Атом» на ВДНХ, киностудия имени М. Горького и другие.

В программе — мастер-классы, квесты, киберспортивные состязания, кулинарные соревнования. Вход на мероприятия — свободный по предварительной регистрации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы рассказал, что город модернизирует больше 230 и создаст 90 новых мастерских и лабораторий в колледжах. Не менее 70% учебного времени в средних специальных заведениях будет отведено на практику.