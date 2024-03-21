Москва, 21 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В системе среднего профессионального образования не менее 70% учебного времени отведут на практику. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мэр отметил, что приоритетами в модернизации столичного образования стали принципы актуальности и востребованности. Участие в разработке учебных программ принимают работодатели и профессиональные ассоциации.

Ещё одним базовым принципом образовательного сектора стала практикоориентированность. Практические занятия начинаются с первого курса. Их проводят опытные наставники, отметил Собянин.

Он добавил, что одним из ключевых изменений в построении учебного процесса стало постоянное взаимодействие с работодателями. Подготовка идёт под их запросы. Для этого город привлекает партнёрские компании.

Город модернизирует больше 230 и создаст 90 новых мастерских и лабораторий в колледжах. Практика в них будет проводиться на оборудовании, которым пользуются на столичных предприятиях, подчеркнул Собянин.

Градоначальник также подчеркнул, что Москва создаёт новые учебные площадки для практической подготовки. Они расположены расположенные рядом с потенциальными работодателями.

В городе внедряют новый подход к оценке подготовки выпускников, напомнил Собянин.

«Второй год проводится квалификационный экзамен с участием работодателей. Успешно сдав его, студенты могут получить и разряд, и предложение о трудоустройстве», — рассказал мэр.

Для обучения привлекают действующих мастеров производственного обучения с профильных предприятий и организаций. Кроме того, преподаватели колледжей проходят обучение для актуализации знаний и навыков. В этом году стажировки на предприятиях пройдут 1050 педагогов, подчеркнул Собянин.

С прошлого года действует дополнительная программа профориентации и профтестирования девятиклассников. С их помощью ребята могут познакомиться с разными профессиями. Также проходят конкурсы профессионального мастерства, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, власти утвердили приоритетные планы московского образования на год. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что одним из направлений развития образовательного сектора столицы станет профильное и предпрофессиональное обучение. Ещё одним вектором, которому уделят внимание столичные власти, станет развитие московской электронной школы.

Он напомнил, что сейчас в МЭШ зарегистрировались больше трёх миллионов москвичей.

В планах городских властей также есть модернизация колледжей под требования работодателей. В свою очередь, улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов тоже входит в планы на этот год.