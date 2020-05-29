Москва, , 14:49 — REGNUM Безусловно, хорошо, что для борьбы есть современное оборудование, но если не будет врачей, которые знают, как использовать это оборудование, то никакие самые совершенные приборы не помогут преодолеть инфекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, д. м. н Сергей Авдеев.

«Есть много факторов, из которых слагается успех в борьбе с коронавирусом. Это, конечно, подготовка врачей, работа медсестер, организаторов здравоохранения, грамотное разведение потоков пациентов. Всё это очень важно, здесь нет мелочей.

При этом очень много зависит от самого населения страны. Сознательное поведение, самоизоляция, хотя всем уже надоел этот термин, банально звучит, но на самом деле это абсолютная истина и правда. Соблюдение безопасного режима важно для того, чтобы волна пандемии коронавируса пошла на спад.

То есть борьба в с коронавирусом — это не один какой-то взятый параметр, который гарантирует успех. а это очень, очень много различных слагаемых этого самого успеха.

Роль медицинских работников в данной ситуации — самый важный фактор. Также оказывают огромную помощь медикам волонтёры. Они делают очень важное и нужно дело.

Плохие врачи не смогут справиться ни с COVID-19, ни с какой другой болезнью. Я считаю, что в настоящее время эта беда расставила всё по своим местам.

Стало понятно, что стране нужны врачи, что врач — это не ремесленник. Главное, чтобы он был профессионалом.

Выяснилось, что стране и населению нужны врачи самых разных специальностей, то есть не только косметологи и пластические хирурги, но и инфекционисты, пульмонологи и т. д», — высказал свое мнение

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