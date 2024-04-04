Тиба, Япония, 4 апреля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Самый пожилой мужчина в Японии скончался в возрасте 112 лет. Об этом 4 апреля сообщило агентство Kyodo.

Сергей Бобылев/ТАСС

Мужчина по имени Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба, соседней с Токио, в возрасте 112 лет. Сонобэ родился 6 ноября 1911 года, многие годы он проживал в городе Татеяма.

Отмечается, что самый старый мужчина в Японии скончался в конце марта, но точную дату смерти, а также причину смерти по желанию семьи Сонобэ оставили в тайне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, являющийся самым старым мужчиной в мире, скончался незадолго до своего 115-летия. Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле и был девятым из десяти детей в семье родителей. В последнее время мужчина жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.