Каракас, 3 апреля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, являющийся самым старым мужчиной в мире, скончался незадолго до своего 115-летия. Об этом 3 апреля сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X (ранее Twitter).

AP/TASS Хуан Висенте Перес Мора

«Хуан Висенте Перес Мора, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет», — написал он.

Мадуро выразил соболезнования семье Переса Моры, а также всем жителям города Эль-Кобре, в котором тот родился.

По информации газеты El Nacional, самый старый в мире мужчины скончался в возрасте 114 лет и 339 дней из-за респираторных осложнений. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире 4 февраля 2022 года, когда Пересу Море было 112 лет и 253 дня.

Сам долгожитель объяснял такую необычную продолжительность жизни постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди. По информации издания, он также хорошо питался, молился и пил воду.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле и был девятым из десяти детей в семье родителей. В последнее время мужчина жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.