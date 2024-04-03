В Иране при нападении террористов на участок полиции погибли три человека
Тегеран, 4 апреля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Три сотрудника службы безопасности погибли в результате атаки террористов на юго-востоке Ирана. Об этом 3 апреля сообщает телеканал Iran International.
О гибели трёх сотрудников службы безопасности объявил заместитель губернатора Систана и Белуджистана по вопросам безопасности Алиреза Мархамати. По его словам, сотрудники погибли в городах Раск и Чабахар.
«Трое сотрудников сил безопасности погибли в схватке с «Джейш аль-Адль», — уточнил Мархамати.
Замгубернатора уточнил, что террористическая атака началась около 22:00 по местному времени, и подчеркнул, что группировка «Джейш аль-Адль» связана с Израилем.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которую в Иране признали террористической, атаковала два полицейских участка в иранских городах Раск и Чабахар на юго-востоке страны. Отмечается, что ситуация взята под контроль.