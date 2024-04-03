Москва, 3 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов за семь лет поддержал 47 тыс. социально значимых проектов некоммерческих организаций. Начиная с 3 апреля 2017 года он является единым оператором господдержки некоммерческих неправительственных организаций.

Фонд президентских грантов

Все проекты получили поддержку либо через собственные конкурсы фонда, либо через механизм софинансирования конкурсов исполнительных органов власти. На реализацию проектов фонд выделил 70 млрд рублей, дополнительно привлечённым на осуществление проектов ресурсам — дополнительно свыше 68 млрд рублей.

В конкурсах принимали участие 62% от всех социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций России, президентские гранты получили представители 2215 населённых пунктов страны.

Фонд первым из госинститутов развития прошёл полную цифровизацию и начал публиковать информацию о результатах проектов и проводить их публичную оценку, учитывая в работе мнение благополучателей, общественных и госструктур и независимых экспертов. Такую публичную оценку прошли 21 364 проекта, и 80,7% из них признали реализованными успешно, 15,7% — удовлетворительно и только 3,6% — неудовлетворительно.

По данным публичной оценки, выполнение проектов положительное повлияло на жизни 15 млн человек. Для повышения качества фонд провёл 629 обучающих мероприятий, охвативших 147 тыс. человек. С 2017 года 122 представителя команд, поддержанных фондом проектов, приняли участие в 43 встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в пресс-службе фонда сообщили, что на 18-й по счёту конкурс подали заявки 10 539 проектов. Среди самых популярных грантовых направлений — охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (1885 шт., 17,9%), поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (1677 шт., 15,9%) и проекты в области науки, образования и просвещения (1635 шт., 15,5%).