Париж, 3 апреля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Основателя французской правой партии «Национальный фронт» («Национальное объединение») 95-летнего Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом стало известно 3 апреля.

AP/TASS Жан-Мари Ле Пен

«Жан-Мари Ле Пен помещён под опеку в облегчённой форме», — сообщила радиостанция RMC.

Как заявил адвокат политика, это сделали ещё в феврале, и теперь интересы Ле Пена представляют его дочери Мари-Каролин, Янн и Марин, которая возглавляет фракцию «Национального объединения» в парламенте. По информации радиостанции Europe 1, решение об опеке принял суд по просьбе семьи политика после медэкспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля 2023 года Жан-Мари Ле Пен попал в больницу из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. В феврале 2022 года его госпитализировали после лёгкой формы инсульта. Свой день рождения в 2021 году он встретил в больничной палате, а в 2018 году его госпитализировали трижды из-за непрекращающегося жара. После последней госпитализации его дочь Марин рассказала, что отец остаётся в больнице из-за предполагаемых проблем с сердцем, но чувствует себя нормально.

Жан-Мари пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией Марин, в 2015 году его исключили из партии. В 2019 году истёк мандат евродепутата, однако Ле-Пен часто комментирует в СМИ текущие события в стране.