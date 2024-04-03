Вашингтон, 3 апреля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Разработка новейшей атомной подводной лодки класса Columbia для Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки задержится более чем на год из-за перебоев в поставках. Об этом 2 апреля со ссылкой на представителей ВМС США сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводные лодки

«Разработка подводной лодки класса Columbia, способной нести ядерное вооружение, отстаёт от графика на 12-16 месяцев, «исходя из текущих показателей» подрядчиков General Dynamics & Huntington», — говорится в материале.

По информации источника, задержка в разработка вынудила командование ВМС США всерьёз рассмотреть вопрос о продлении срока службы атомных подводных лодок класса Ohio, однако флот рассчитывает сохранить за проектом Columbia статус главного приоритета, поскольку она должна стать основой для морской части ядерной «триады».

Кроме того, из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и проблем с проектированием на годы отстаёт разработка подводных лодок класса Virginia, авианосца CVN 80 и первого судна нового класса боевых кораблей-фрегатов.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта в Пентагоне сообщили, что ВМС США заказали у компании Boeing поставку 17 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet. По оценкам минобороны, контракт на сумму, превышающую 1,1 миллиарда долларов, будет выполнен к апрелю 2027 года.