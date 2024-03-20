Вашингтон, 20 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки заказали у компании Boeing поставку 17 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил Пентагон.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Компания Boeing Co получила поправку к ранее заключенному контракту на сумму, не превышающую $1,137 млрд… Эта поправка предусматривает закупку 10 самолётов F/A-18F Lot 46, двух F/A-18F и пяти F/A-18E Lot 47», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

По данным Пентагона, ожидается, что строительство будет завершено к апрелю 2027 года. Средства на закупку самолётов взяты из бюджетов на 2022 и 2023 финансовые годы.

Как передавало ИА Регнум, в феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.