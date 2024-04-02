Путин отметил снижение уровня подростковой преступности в России
Москва, 2 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 апреля положительно оценил снижение уровня подростковой преступности в стране.
«Особенно важно защищать от влияния радикалов и экстремистов в глобальных сетях, в целом от преступной среды подрастающее поколение. Отмечу, что все последние годы уровень подростковой преступности снижается. Это, конечно, хороший результат», — заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.
Президент отдельно поблагодарил работающих в этом направлении специалистов.
Как сообщало ИА Регнум, годом ранее Путин поручил разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодёжи. Как отметил российский лидер, к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно, важен системный подход. Президент добавил, что каждый год должны улучшаться результаты борьбы с преступностью в России.