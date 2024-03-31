Киев, 31 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своём вечернем обращении в Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это ещё не всё», — сказал он.

Офис президента станет «более функциональным», добавил глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Так, постов лишились первый помощник Сергей Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий.

Были уволены уполномоченный президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталия Пушкарёва и советники Зеленского Сергей Трофимов и Олег Устименко. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов, места которых заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская соответственно.