Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге локализовали на площади 4,5 тысячи кв. метров, сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

«Из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и 2 с пропаном. Разведка ведётся с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — рассказали в ведомстве.

Крупный пожар возник вблизи «Уралмашзавода». Изначально сообщалось, что обширное возгорание происходит именно на территории предприятия. Позднее в МЧС уточнили, что пожар распространился в промзоне рядом.