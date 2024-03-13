Москва, 13 марта, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в два миллиарда рублей столичному Фонду развития венчурного инвестирования. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Фонд был создан в 2005 году. Он оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям, в частности, предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов на ранней стадии. Кроме того, фонд выделяет гранты победителям и призерам акселерационных программ.

Получить поддержку могут предприятия, занимающиеся информационными, медицинскими и образовательными технологиями, а также производители и разработчики современного промышленного оборудования.

Всего с 2012 года фонд выделил около 1 млрд рублей по программе посевных инвестиций. За это время удалось заключить более 150 сделок, поддержку получили свыше 100 инновационных компаний. Также частные инвесторы вложили в поддержанные фондом компании около 3 млрд рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о поддержке ИТ-компаний.