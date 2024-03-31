Триполи, 1 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Неизвестные совершили вооружённое нападение на резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы, сообщило в ночь на 1 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванного ливийского министра.

Government.ru Абдель Хамид Дбейба

«Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, 31 марта», — написало агентство.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. О размере ущерба и нахождении в резиденции премьера на момент нападения неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливии работают два правительства, не признающие друг друга. Первое действует в Триполи — его поддерживает ООН, а возглавляет Абдельхамид Дбейба, второе находится в Бенгази — полномочиями его наделил парламент (Палата представителей) Ливии. Его возглавляет Усама Хаммад.

В марте 2021 года парламент Ливии вынес вотум доверия новому правительству национального единства Абдельхамида Дбейба.