Неизвестные с оружием напали на резиденцию премьера Ливии
Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами
Триполи, 1 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Неизвестные совершили вооружённое нападение на резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы, сообщило в ночь на 1 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванного ливийского министра.
«Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, 31 марта», — написало агентство.
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. О размере ущерба и нахождении в резиденции премьера на момент нападения неизвестно.
Как сообщало ИА Регнум, в Ливии работают два правительства, не признающие друг друга. Первое действует в Триполи — его поддерживает ООН, а возглавляет Абдельхамид Дбейба, второе находится в Бенгази — полномочиями его наделил парламент (Палата представителей) Ливии. Его возглавляет Усама Хаммад.
В марте 2021 года парламент Ливии вынес вотум доверия новому правительству национального единства Абдельхамида Дбейба.