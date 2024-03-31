Киев, 31 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Из-за перебоев в работе электростанций, расположенных на контролируемой киевским режимом территории, ВСУ не смогут перебрасывать войска в зоне конфликта, заявил 31 марта британский эксперт Александр Меркурис.

Alona nikolaievych/Global Look Press

Именно на это, по оценке эксперта, и были нацелены удары ВС РФ. Поезда, которые ВСУ используют для переброски бойцов, работают на электрической тяге, напомнил эксперт.

«Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо информированный источник. Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

По мере истощения средств ПВО украинской армии ВС РФ получают больше возможностей для уничтожения других целей, в том числе энергетических объектов, считает эксперт. Конфликт движется по траектории, конечная точка которой — победа России, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 марта Минобороны сообщило о нанесении высокоточного группового удара по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. В результате удара была нарушена работа предприятий оборонной промышленности, которые занимались изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов, отметило ведомство. Представители киевского режима ранее подтверждали уничтожение или значительные повреждения целого ряда объектов энергетики.

Днём ранее, 30 марта, Минобороны сообщило, что ВС России за неделю с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе ракетами «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников.