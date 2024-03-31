Москва, 31 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности, которые занимались изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов.

Представитель Минобороны подчеркнул, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Конашенков сообщил, что ВС России за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников.

С 23 по 30 марта ВС России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также беспилотными летательными аппаратами.