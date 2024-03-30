Москва, 30 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, центры принятия решений ВСУ и СБУ. Об этом 30 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Дмитрий Астрахань

С 23 по 30 марта Вооружённые силы нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Он отметил, что удары наносились аэробаллистическими ракетами «Кинжал», гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также беспилотными летательными аппаратами.

«В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины, прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Львове, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Региональные власти ситуацию не комментировали.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные в ночь на 29 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Для нанесения удара использовались в том числе ракеты «Кинжал», уточнил Конашенков.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре. Об этом, в частности, заявлял 1 января президент России Владимир Путин.

В свою очередь киевский режим неоднократно совершал атаки на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57.