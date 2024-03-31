Барнаул, 31 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае в зоне подтопления остаются 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России/ТАСС

«По уточнённой информации, в зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей, людям оказывается необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что ведётся постоянный мониторинг обстановки, спасатели обходят дворовые территории, выносят людей и животных на руках.

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Как передавало ИА Регнум, 30 марта в Алтайском крае из-за паводков был введён режим чрезвычайной ситуации. В МЧС отметили, что работы по стабилизации обстановки ведутся непрерывно, гражданам оказывается адресная помощь в самых разных ситуациях.

До этого сообщалось, что спасатели работают в подтопленных районах, оказывают необходимую помощь местным жителям и водителям, откачивают воду и прокладывают траншеи для её отвода, проводят мониторинг обстановки и информируют граждан.