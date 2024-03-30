Барнаул, 30 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за паводков введён режим чрезвычайной ситуации, сообщило 30 марта региональное управление МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

Жителям оказывается адресная помощь, заявил глава управления Александр Макаров.

«Сегодня принято решение о введении в крае режима чрезвычайной ситуации. Работы по стабилизации обстановки ведутся непрерывно. Гражданам оказывается адресная помощь в самых разных ситуациях», — цитирует Макарова пресс-служба управления.

МЧС России ранее сообщило, что спасатели работают в подтопленных районах Алтайского края. Они оказывают необходимую помощь местным жителям и водителям, откачивают воду и прокладывают траншеи для её отвода, проводят мониторинг обстановки и информируют граждан.

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В пяти муниципальных образованиях края подтоплены 634 приусадебных участка и 87 домов, перекрыты восемь участков автодорог, отметило ведомство. Наиболее сложная обстановка сложилась в Михайловском районе. Туда направлена аэромобильная группировка краевого управления МЧС. Подготовлено пять пунктов временного размещения, в одном из них уже находятся 73 человека, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля президент России Владимир Путин провёл с постоянными членами Совета безопасности совещание о мерах противодействия паводкам и природным пожарам. Необходимо сделать всё возможное для минимизации последствий стихийных бедствий, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года, комментируя информацию о прорыве дамбы в Уссурийске и произошедшие после этого масштабные паводки, президент призвал проанализировать ситуацию, чтобы потом не допустить подобных происшествий. Он распорядился найти сбалансированные меры по берегоукреплению и строительству гидросооружений.