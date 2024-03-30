Челябинск, 30 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. У 57-летней жительницы Челябинска мужчина в ходе переписки украл 5,5 млн рублей. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажёром из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незнакомец писал женщине, что увидел её фото в соцсетях и хочет с ней познакомиться. Кроме того, он обещал приехать в Челябинск и под различными предлогами просил у неё денежные средства.

В ведомстве добавили, что женщина, будучи введённой в заблуждение, регулярно переводила ему деньги. Сначала это были её личные сбережения, а потом — кредитные средства. Кроме того, она продала имущество, доставшееся ей от покойного мужа. В общей сложности женщина перевела аферисту около 5,5 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, мошенники, выманив обманным путём у 56-летней жительницы Зеленограда крупную сумму денег, заставили её поджечь в себе петарду. Женщине позвонили якобы из компании сотовой связи и попросили перезаключить договор, чтобы не был заблокирован абонентский номер. Затем ей перезвонил фальшивый работник «Госуслуг» и заявил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Под разными предлогами в течение нескольких недель аферисты выманили у женщины 2 млн 640 тысяч рублей.

На этом преступники не остановились, они заставили женщину и её мужа фотографироваться в обнажённом виде. Более того, супружеская пара получила задание купить петарду, вставить её в интимную часть тела супруга и поджечь. Потерпевшая выполнила и это задание, но только с собой, в результате чего была госпитализирована в больницу.