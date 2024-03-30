Амстердам, 30 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В городе Эде в Нидерландах полиция освободила трёх заложников, которых удерживали в кафе. Об этом сообщили правоохранители в соцсети X.

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa

«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация ещё не исчерпана», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, днём 30 марта несколько человек были взяты в заложники в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов.

Уточнялось, что неизвестные захватили в заложники посетителей популярного кафе в центре города. О числе людей и самих захватчиков не сообщалось. На место происшествия были направлены несколько подразделений полиции и спецназа. Жителей 150 домов, расположенных рядом, эвакуировали.

В январе в городе Ульм в федеральной земле Баден-Вюртемберг ФРГ неизвестный захватил в заложники четырёх человек в кафе Starbucks.