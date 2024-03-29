Москва, 29 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Минпромторг уведомил X5 Retail Group N. V. о подаче заявления в суд о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российского дочернего предприятия — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом стало известно 29 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и её предприятия продолжают работать в обычном режиме», — сообщается на сайте ретейлера.

Отмечается, что после получения соответствующего уведомления наблюдательный совет предприятия провёл срочное заседание. Изменения в управлении внесли «во избежание потенциального конфликта интересов».

Как сообщало ИА Регнум в апреле, X5 Retail Group намерена приобрести компанию «Тамерлан» (сети «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га»), работающую на юге России и в Ставропольском крае. В результате сделки ретейлер получит 295 магазинов суммарной торговой площадью 124,2 тыс. квадратных метров и права аренды на распределительный центр в Волгоградской области площадью 30 тыс. квадратных метров.