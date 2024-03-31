Москва, 31 марта, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Пилотный проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений доказал свою эффективность и востребованность, и теперь упрощенный лицензионно-разрешительный режим будет закреплён законодательно. Соответствующий проект подготовило Минэкономразвития России по поручению вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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Законопроект, который изменит весь массив законов о лицензиях и разрешениях, уже опубликован в виде поправок к 61-му федеральному закону о лицензировании на официальном сайте для общественного обсуждения.

«Благодаря системе обратной связи мы видим востребованность упрощённого механизма получения лицензий и разрешений у бизнеса. Поэтому мы не только закрепляем результаты проекта на постоянной основе, но и продолжаем развивать его за счёт дальнейшего упрощения процедуры и сокращения сроков оказания услуг», — отметил Дмитрий Григоренко, курирующий проект.

Запрос на упрощение процесса выдачи лицензий и разрешений поступил от самого бизнеса. Обратная связь от предпринимателей очень важна, поскольку правительство комплексно работает над созданием комфортного делового климата в стране. В том числе это делается с помощью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Государство давно ведёт работу по смягчению контроля за ведением предпринимательской деятельности, снижению административных барьеров по выходу бизнеса на рынок. Поэтому проект, совершенствующий лицензионно-разрешительную деятельность, стал логичным продолжением реформы контроля и надзора.

Для упрощения процедуры на портале «Госуслуги» был запущен специальный сервис, где пользователю нужно заполнить минимальное количество полей. При этом за счёт межведомственного обмена данными предприниматели были избавлены от необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов.

Простой порядок действий поможет бизнесмену пользоваться сервисом без специальных знаний. Кроме того, предприниматели получили возможность отслеживать ход рассмотрения своего обращения.

Об эффективности сервиса говорят и цифры: за три года реализации пилотного проекта среднее количество документов на оформление лицензии через «Госуслуги» сократилось вдвое — с 10 до 5, а срок получения услуги втрое — с 45 до 15 рабочих дней.

Например, срок выдачи лицензии на фармацевтическую деятельность сокращен с 45 до 10 дней. По данным аппарата вице-премьера, сегодня больше половины всех обращений за лицензиями уже идёт через «Госуслуги».

Работа по выводу на портал разрешительных режимов была сложнее и шла поэтапно, поскольку процедуры получения разрешений различаются по срокам, набору и количеству документов, форме и правилам. В результате с момента старта проекта срок принятия решений о выдаче разрешений сократился в среднем на 43%, а количество предоставляемых документов — на 38%.

К примеру, государственная аккредитация образовательной деятельности доступна в электронном виде с сокращением числа документов с 20 до 3, и сроков — с 75 до 25 дней.

«Реализация проекта позволила существенно сократить период «холостой» работы бизнеса на ранних этапах, предприниматели могут сразу перейти к своей непосредственной работе», — указали в аппарате вице-премьера.

Всего с начала эксперимента, в котором участвовали 43 федеральных ведомства и две госкорпорации, были оптимизированы 423 разрешительные процедуры, в том числе 51 лицензия. Все они в настоящее время доступны на «Госуслугах».

«Перевод госуслуг по выдаче лицензий и разрешений в электронную форму с возможностью подавать заявления через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), безусловно, является положительным, прогрессивным шагом при взаимодействии бизнеса и органов власти. Практический опыт бизнеса свидетельствует, что цифровизация госуслуг в этой части дисциплинирует органы власти в части соблюдения сроков процедур», — подчеркнул ответственный секретарь Экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Денис Домашнев.

И функционал проекта продолжает расти. Так, в 2023 году на «Госуслугах» был запущен сервис с практикой досудебного обжалования к сфере разрешительной деятельности.

«Этот механизм доказал свою эффективность в рамках обжалования решений контрольных органов», — уточнили в аппарате вице-премьера.

В настоящее время подать жалобу с помощью сервиса можно как в случае получения отказа на выдачу всех лицензий и наиболее массовых видов разрешений, так и при условии несоблюдения сроков оказания госуслуги, нарушения порядка выдачи документа или требования дополнительной оплаты.

Сегодня предприниматели могут обжаловать решения и действия разрешительных органов для более чем 320 востребованных бизнесом разрешительных документов.

В 2024 году аппарат правительства продолжит осуществлять мониторинг и вести работу по повышению качества сервиса на основе обратной связи с предпринимателями. В частности, планируется дальнейшее сокращение сроков и количества документов для оформления. Кроме того, прорабатывается возможность проактивного автопродления действующих лицензий и разрешений — в случае, если бизнес соответствует всем требованиям.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

По всей стране сегодня работают более 430 центров «Мой бизнес», где только в прошлом году поддержку получили более 550 тысяч субъектов МСП, самозанятых и граждан, планирующих стать предпринимателями.