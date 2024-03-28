Харьков, Украина, 28 марта, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники под Харьковом. В регионе возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка всё равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — рассказал он.

Ганчев пояснил, что подготовка ВСУ связана с подготовкой обороны.

«Враг понимает, что рано или поздно начнётся освобождение региона, и всячески готовится», — уточнил глава ВГА.

Как передавало ИА Регнум, ранее Виталий Ганчев сообщил, что российские военные провели спецоперацию на территории Харьковской области, чтобы вывести семерых пенсионеров из посёлка, заминированного украинской армией.

Он уточнил, что посёлок находится под контролем Киева. Пожилые жители оказались там заблокированы и находились без света, газа и продуктов.

Также он сообщал, что ВСУ атаковали грузовики с углём для жителей Харьковской области.

По словам главы военно-гражданской администрации, ВСУ нанесли первые удары по колонне грузовиков FPV-дронами, а затем расстреляли их из реактивной системы залпового огня «Град».