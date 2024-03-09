Москва, 9 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В результате атаки украинских войск на колонну доставлявших уголь жителям Харьковской области грузовиков получил ранения один из водителей. Об этом 9 марта сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Официальный канал Главы Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева

«Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области. Уголь везли два грузовых автомобиля в один из населённых пунктов», — написал он.

По слова главы военно-гражданской администрации, ВСУ нанесли первые удары по колонне грузовиков FPV-дронами, а затем расстреляли их из реактивной системы залпового огня «Град».

«Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — отметил Ганчев.

Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по гражданским автомобилям с целью запугать мирное население.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 марта в пресс-службе белгородского управления МЧС сообщили об обстреле украинскими войсками села Козинка в Грайворонском городском округе. В связи с этим жителей призвали укрыться в подвалах.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 8 марта написал, что ВСУ обстреляли территорию Скадовского морского порта. По его словам, в результате этого получило повреждения пустующее административное здание.

Ранее в этот же день глава Курской области Роман Старовойт написал, что украинские войска обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Он утончил, что в ходе обстрела зафиксировали не менее пяти прилётов боеприпасов в район железнодорожной станции.