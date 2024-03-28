Ярославль, 28 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти 62-летнего актёра и директора Ярославского Камерного театра Юрия Ваксмана стала остановка сердца. Об этом сообщил театр.

Ярославский Камерный Театр п/р Вл. Воронцова Юрий Ваксман

27 марта на странице Ярославского камерного театра в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о кончине Юрия Ваксмана.

«27 марта от нас ушёл Юрий Михайлович Ваксман. Человек, который любил людей, любил театр, всегда был открыт для всех. Нет слов, чтобы передать нашу боль от утраты. Мы обязательно сообщим информацию о прощании с Юрием Михайловичем чуть позже», — следует из сообщения.

Юрий Ваксман много снимался в кино. В его фильмографии значится 138 актёрских работ. Самые известные картины — «Олигарх» и «Обитаемый остров», сериалы «Молодёжка» и «Ментовские войны». Среди последних — сериал «Раневская» и проект «Портной из Бруклина».

В Ярославском Камерном театре Ваксман служил с 1999 года.

В 2023 году он получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.