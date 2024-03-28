Москва, 28 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Крупнейший мировой производитель кирпича, австрийский концерн Wienerberger продал свои российские заводы во Владимирской области и Татарстане фирме «Строймикс». Об этом пишут 28 марта СМИ со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и пресс-службу концерна.

(сс) annca

В головном офисе Wienerberger подтвердили совершение сделки и отметили, что с её структурированием возникли сложности из-за постоянных изменений в законодательстве. Тем не менее местный бизнес был успешно продан «российской семейной группе».

Стороны договорились не разглашать стоимость сделки, с которой завершился уход концерна с российского рынка, сообщил представитель компании РБК.

Первый российский завод Wienerberger по производству кирпича был запущен в 2004 году во Владимирской области, второй — в 2008 году на территории села Куркачи в Татарстане. В целом концерн, выпускающий строительную керамику, в том числе кирпич, блоки, разные виды брусчатки и черепицы, располагает примерно 200 производствами на территории 28 государств.

По данным ЕГРЮЛ, основной бенефициар «Строймикс» — бывший президент региональной федерации самбо в Брянске Алексей Филин. Большая часть его активов сосредоточена в строительной отрасли.

Эксперты оценили фактическую стоимость российских заводов Wienerberger примерно в 4,5 млрд рублей и предположили, что сумма сделки не превысила 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине компания Wienerberger объявила в июне 2022 года. Сообщалось, что все активы на территории России будут проданы.