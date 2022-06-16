Вена, 16 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Австрийская компания Wienerberger, которая занимается производством керамических стройматериалов, продает свои активы на территории России и уходит с российского рынка. Об этом организация сообщила 15 июня на своем сайте.

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Такое решение объясняется ситуацией, сложившейся вокруг Украины. В Wienerberger отметили, что местное руководство возьмет на себя управление бизнесом в России после того, как выкупит его.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei начал закрывать свои торговые точки на российской территории.