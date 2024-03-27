Москва, 27 марта, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА, начиная с сезона 2024/25, возглавит Илья Воробьёв. Такое решение принял сегодня, 27 марта, наблюдательный совет ООО «ПХК ЦСКА», подведя итоги выступления команды в сезоне 2023/24.

Дарья Драй ИА REGNUM ЦСКА

Как напомнили в пресс-службе клуба, Воробьев профессионально выступал в качестве игрока в российском и европейском чемпионатах. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году, работал в сборной России. В 2018 году Илья Воробьев выиграл Олимпийские игры, будучи членом штаба сборной, а в 2019 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира в качестве главного тренера. В клубе отмечают, что он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали.

На протяжении 12 лет владельцем ХК ЦСКА является компания «Роснефть». За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате.