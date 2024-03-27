Москва, 27 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Серийное производство кроссоверов Citroen С5 Aircross началось на заводе в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша 27 марта в Telegram-канале.

Алексей Никольский/РИА Новост Citroen С5

«Сегодня на калужском заводе компания «Автомобильные технологии» начинает серийный выпуск кроссоверов Citroen С5 Aircross», — написал Шапша.

Он напомнил, что производство на площадке заводе «ПСМА Рус» было запущено в конце 2023 года после более чем полуторагодового простоя, пройдены все этапы отладки оборудования. Собранную пилотную партию протестировали на качество, теперь запущен конвейер.

Директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко сообщил журналистам, что модели C5 Aircross будут выходить в четырёх цветах. Старт продаж запланирован в середине мая, стоимость автомобиля — 4,3 млн рублей.

В дилерской сети более 40 автосалонов. В модернизацию производственных линий вложены сотни миллионов рублей, на них будут выпускать 108 тыс. автомобилей в год, добавил он.

Мощность мотора Citroen C5 Aircross 175 лошадиных сил, автомобиль оснащён автоматической коробкой передач. Выпускаемая комплектация Feel включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года японская компания Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Причиной называлось нарушение цепочек поставок и нехватка комплектующих.

В декабре 2023 года Шапша анонсировал выпуск пилотной партии из 48 автомобилей. Модель при этом не называлась.