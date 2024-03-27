Киров, 27 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Неизвестная жительница Кирова в ночь на 27 марта разгромила пункт выдачи заказов Wildberries, а затем уснула на месте в одних трусах, сообщила пресс-служба компании.

Кадр из видео

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, снятое рядом с указанным пунктом.

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«Ночью в ПВЗ (пункте выдачи заказов — Прим. ред.), снятом на видео, произошёл взлом. Неизвестная девушка проникла внутрь, устроила беспорядок и заснула», — рассказала пресс-служба «РИА Новости».

Первый из прибывших на работу курьеров обнаружил женщину и вызвал полицию, отметила пресс-служба. Задержанную доставили в отделение. Заказы клиентов не пострадали. Пункт продолжил работу в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года на складе Wildberries в Электростали произошла крупная драка. Почти 200 сотрудников склада начали опрокидывать оборудование и ломать стеллажи с товарами. Охрана остановила погромщиков, на склад вызвали полицию. Wildberries проведёт внутреннее расследование инцидента, сообщила пресс-служба маркетплейса.

В июле 2023 года пресс-служба минздрава Свердловской области сообщила о смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, у которых диагностировали менингококковую инфекцию. Были зафиксированы и другие случаи заражения, специалисты провели обработку помещений центра. Менингококковая инфекция обладает высокой степенью заразности, отмечал в беседе с ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок.