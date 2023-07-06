Москва, 6 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Менингококковая инфекция, от которой умер уже второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, обладает высокой степенью заразности и своими симптомами может напоминать ОРЗ и аллергическую сыпь. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум поделился врач-иммунолог Владимир Болибок.

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Он рассказал, что само заболевание вызывает микроб менингококк, который передаётся воздушно-капельным путём и заражает чувствительных к нему людей. В окружающей среде инфекция долго не живёт, так как очень восприимчива к раздражителям. По словам врача, любые дезинфицирующие даже в минимальных дозах средства смогут убить инфекцию. Однако, внутри организма человека инфекция хорошо приживается и может привести к серьёзным последствиям.

«Когда микроб только попал в организм человека, то сначала могут проявиться симптомы близкие к ОРЗ — тот же насморк, температура, озноб. Но когда из полости носа он перемещается в оболочку мозга, начинаются серьёзные воспалительные процессы. Тогда счёт на спасение измеряется не только днями, даже часами», — предупредил Болибок.

Как отметил врач, на осложнение указывает сильная головная боль, интоксикация и резкое повышение внутричерепного давления, что в итоге и становится причиной летального исхода. Одними из первых симптомов, при которых нужно обращаться к врачу, иммунолог назвал сильную слабость, головную боль, человек становится более заторможенным, плохо воспринимает звуки. Но, как отметил Болибок, самому больному сложно определить, что он подхватил именно опасную инфекцию. Одной из особенностей менингококковой инфекции может стать сепсис, подобный аллергической реакции, но распространяться он начинает с ног. По словам врача, человека должно насторожить, что эта сыпь не зудит, как при аллергии. Среди симптомов, распространённых у детей, Болибок отметил так называемую менингиальную поза, когда дети сворачиваются «калачиком», прислоняясь подбородком к коленям.

«Но не у всех болезнь будет проявляться и развиваться — кто-то может быть просто носителем. Человек не заразится или перенесёт болезнь в лёгкой форме, если у него крепкий иммунитет. И, конечно, нужно соблюдать обычные санитарно-гигиенические меры. А те, заразившиеся на складе, похоже жили и работали в грязных и плохо проветриваемых помещениях с нарушениями санпина», — отметил врач-иммунолог.

Как рассказал Болибок, причина распространения заболевания может быть связана именно с работой в закрытых непроветриваемых помещениях. Кроме того, как допустил специалист, вероятно, работники склада жили в барачных условиях или тесных комнатах, где находились большими группами долгое время. В таких антисанитарных условиях высок риск распространения болезни. Врач отметил, что сейчас Минздрав региона должен взять анализы на инфекцию у всех работников склада и людей, с которыми они могли контактировать в последнее время, чтобы ситуация не привела к вспышке эпидемии.

Ранее в пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что умер уже второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, у которого диагностировали менингококковую инфекцию.

Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.