Луганск, 27 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. 26 апреля состоится ежегодный «Диктант Победы». В этот раз партия «Единая Россия» проводит тестирование на знание истории Великой Отечественной войны уже в шестой раз.

ER.ru Все площадки для проведения «Диктанта Победы» в ЛНР будут закрытыми

Темой «Диктанта Победы» в этом году станет 80-летие полного освобождения Ленинграда. Также задания тестирования будут включать вопросы о выходе советских войск на границы СССР (этап освободительной миссии Красной армии, считающийся ключевым), о творчестве писателей-фронтовиков и других знаменательных датах, пишет mkset.ru.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

ER.ru Все площадки для проведения «Диктанта Победы» в ЛНР будут закрытыми

Все желающие смогут написать «Диктант Победы» в учебных заведениях, учреждениях культуры, музеях, на вокзалах и в поездах, в аэропортах и в самолетах. Локации будут организованы в тех местах, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне и ее героям.

Проект ЕР является международным, ожидается участие и иностранных граждан. Вопросы готовят видные ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Также они вместе со специалистами разрабатывают подготовительные тесты для будущих участников «Диктанта Победы». Тесты доступны на сайте диктантпобеды.рф. Исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа» также помогут качественно подготовиться к тестированию.

ER.ru Все площадки для проведения «Диктанта Победы» в ЛНР будут закрытыми

Сайт партии ЕР информирует о том, что центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» станет Музей Победы в Москве. Его сотрудники организуют тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, а также они участвуют в создании мультимедийных экспозиций и цифровых экскурсий, чтобы больше узнать о событиях 1941–1945 гг.

«Диктант Победы» традиционно проходит под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерскую поддержку оказывают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также различные министерства и ведомства, ННО, общественные организации. Такие ведомства, как Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС также принимают участие в организации акции.

ER.ru Все площадки для проведения «Диктанта Победы» в ЛНР будут закрытыми

«В этом году Луганская Народная Республика, как и все регионы России, присоединится к международному историческому «Диктанту Победы», — рассказал депутат Народного совета ЛНР, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Юрий Юров. — Мы как никто знаем, насколько важно сохранять память о прошлом, о боевых подвигах наших предков, об их героизме и доблести. Долгое время нам пытались навязать совершенно противоположную, лживую историю, где героями сделали людей, не имеющих ничего общего с защитой Родины, доблестью и честью. Как поколение, которое выросло на историях наших семей, на подвиге молодогвардейцев, на историях настоящих героев — Ворошилова, Молодчего и Стаханова, чьи имена знакомы каждому жителю Донбасса, — мы не могли мириться с тем, что нам навязывают совершенно противоположное!».

«В 2014 году мы встали не только на защиту своего дома и семьи, но и на защиту истории, — отметил Юров. — Мы можем спокойно говорить на русском языке, учить правдивую историю и свободно говорить о настоящих героях. Всё потому, что мы — потомки победителей. Поэтому сегодня в очередной раз хотим почтить память предков и вспомнить события тех далёких и страшных лет Великой Отечественной войны. В связи с военной обстановкой и угрозой террористических атак все площадки для написания диктанта будут закрытыми. А участие в акции примут не только активисты и сторонники «Единой России», но и наше будущее — молодежь. Кроме того, присоединиться и проверить свои знания сможет каждый желающий. Также диктант пройдет и в онлайн-формате. Благодаря этому диктанту мы сможем узнать что-то новое, покажем, как важно знать историю своей страны и передавать её из поколения в поколение».