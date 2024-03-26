Красногорск, 27 марта, 2024, 02:15 — ИА Регнум. В Ленинском городском округе Московской области вечером 26 марта на 28-м км автодороги М2 «Крым» грузовик совершил столкновение с семью легковыми автомобилями. О ДТП сообщили в региональном главке МВД.

21.мвд.рф Авария

По предварительным данным, все участники аварии ехали в одном направлении. В результате столкновения пострадали два человека.

«На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, военный автобус и грузовик столкнулись на 45-м км Московской кольцевой автодороги. От сильного удара оба транспортных средства загорелись. Один человек погиб.

1 марта в результате ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, ещё двое получили травмы. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

16 марта пять человек, в том числе ребёнок, погибли в Омской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса. Все три автомобиля после ДТП загорелись.