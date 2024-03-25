Москва, 25 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Автобус и грузовик столкнулись на 45-м км Московской кольцевой автодороги, сообщает 25 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что столкнулись грузовик и военный автобус. От сильного удара оба транспортных средства загорелись.

По предварительным данным, один человек погиб. На месте работают экстренные службы. Движение ограничено.

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Как передавало ИА Регнум, 1 марта в результате ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, ещё двое получили травмы. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

16 марта пять человек, в том числе ребёнок, погибли в Омской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса. Все три автомобиля после ДТП загорелись.