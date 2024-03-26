Техас, США, 26 марта, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Житель Северного Техаса, недовольный кандидатами на выборах президента США 2024 года, сменил свое имя на Literally Anybody Else, что в переводе означает «Буквально кто-то ещё», и выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства. Об этом сообщает телеканал WFAA.

Global Look Press/Joel Lerner/Xinhua

«Житель Северного Техаса сменил своё имя на «Буквально кто-то ещё» и теперь баллотируется в президенты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее 35-летнего мужчину звали Дастин Эби. Он — ветеран армии США. Эби подтвердил смену имени в социальной сети Х, продемонстрировав своё новое водительское удостоверение.

Телеканал уточняет, что Эби взял такое имя, чтобы отличаться даже в этом от основных кандидатов в президенты — Джозефа Байдена и Дональда Трампа.

«Люди голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают», — заявил Эби.

Как сообщает телеканал, американцу нужно собрать свыше 113 тыс. подпись избирателей, которые ранее не голосовали в президентских праймериз ни от одной из партий в Техасе, чтобы его имя было внесено в избирательные бюллетени. Уточняется, что «Буквально кто-то ещё» уже проводит кампанию по сбору подписей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидается, что за победу, как и в 2020 году, будут бороться Трамп и Байден.