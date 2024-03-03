Париж, 3 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал жилищные условия в парижской олимпийской деревне, которую построили для Игр-2024, позором.

LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

«Вот так Макронистан будет принимать олимпийских атлетов со всего мира на Играх 2024 года! В олимпийской деревне из зданий социального жилья», — написал он.

Филиппо уточнил, что в комнатах отсутствует кондиционирование воздуха, тогда как предполагаемая, а атлетам будут выдавать вентиляторы. При этом, по его словам, 90% времени в помещениях будет максимум 28 градусов.

Также он добавил, что в комнатах площадью 12 квадратных метров будут жить по два атлета, а санузел будет один на четырёх человек. Кровати будут из картона, а матрасы — из переработанной лески.

«Какой позор! Цель — ещё раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!», — подытожил Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля символически получил ключи от олимпийской деревни вблизи Парижа.

В феврале организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр представили концепт медалей, источником вдохновения для которых стала архитектура Эйфелевой башни. В центре лицевых сторон каждой из медалей — пятиугольный фрагмент конструкции башни с логотипом Игр. Пятиугольник — одно из-за названий Франции из-за формы границ. Ленты медалей украсят орнаментом, напоминающим конструкции главной парижской достопримечательности. На обратной стороне изобразят древнегреческий стадион с богиней Никой посередине.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Однако при этом национальная символика будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпиаде. Квалифицировавшиеся на Игры спортсмены должны будут подписать соглашение, включая положение об уважении «мирной миссии олимпийского движения».