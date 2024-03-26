Мурманск, 26 марта, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва пошутил о том, что в его рюкзаке находится бомба, в результате его задержали, а рейс вылетел на 2,5 часа позже. Об этом 26 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Пассажир сообщил о бомбе в рюкзаке, он был задержан, борт осмотрели, ничего подозрительного не нашли», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что за 2,5 часа были проведены все положенные в таких случаях мероприятия — эвакуация, осмотр воздушного судна. Аэропорт совместно с авиакомпанией «Смартавиа» и правоохранительными органами слаженно отработали ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Шереметьево пассажирка, купившая билет на рейс до Еревана, когда зашла в самолёт, заявила, что у неё с собой в рюкзаке бомба. По словам очевидцев, она была агрессивной и пересаживалась с одного места на другое. На место прибыли дежурные службы.

Женщину, заявившую о бомбе, задержали. У неё не нашли взрывного устройства.

Позднее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что был проведён тщательный досмотр, но взрывных устройств или каких-либо других запрещённых к провозу веществ не было обнаружено.