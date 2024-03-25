Берлин, 25 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Правительство Германии начало задумываться о приобретении собственного ядерного оружия (ЯО). В ФРГ лидируют два сценария — подписание гарантий безопасность с Великобританией и Францией, которые обладают ЯО, или покупка у Соединённых Штатов Америки около тысячи ядерных боеголовок, пишет «Коммерсантъ».

Global Look Press

В материале говорится, что в ФРГ это стало темой для обсуждения из-за повышения шансов на возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа.

Немецкие политики и лидеры общественного мнения настаивают, что Берлину необходимо обеспечить безопасность государства без привязки к Штатам.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом.

Он пояснил, что во время одной из встреч в Североатлантическом альянсе один из президентов большой страны встал и спросил, будут ли Штаты защищать его государство перед Россией, если оно не заплатит. Трамп сказал, что ответил ему одной фразой: «Вы не заплатили».