Благовещенск, 25 марта, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Рудник «Пионер» в Зейском районе Амурской области, где из-за обвала породы оказались заблокированы 13 горняков, вероятно, затоплен. Об этом сообщили 25 марта в оперативных службах.

Кадр из видео

Разведка через скважину показала присутствие воды в горных выработках на глубине 153 м.

«С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

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В шахте продолжают бурить три скважины. Из-за угрозы повторного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера из самой шахты вывели спасателей и инженеров. Решение о дальнейшем проведении спасательных работ примут после техсовета, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте «Пионер» произошёл 18 марта, горняки заблокированы на глубине 125 метров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей. В МЧС предупредили о риске затопления шахты грунтовыми водами.

24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.