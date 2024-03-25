Одесса, Украина, 25 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Работу городского электротранспорта приостановили из-за повреждений энергетической инфраструктуры в украинском городе Одессе. Об этом 25 марта сообщил местный городской совет в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

«Городской электротранспорт сегодня не работает», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в связи с временной остановкой работы городского электротранспорта на маршруты выпущено большее количество автобусов среднего и большого классов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе ночью 25 марта прогремела серия взрывов и возникли перебои с энергоснабжением.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пояснил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура.